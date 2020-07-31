31 Июль 2020 2020-07-31T22:05:03+03:00

Пожар на складе полиэтилена в Дзержинске потушен. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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Пожар на складе полиэтилена в Дзержинске удалось потушить в половине восьмого вечера 31 июля. Напомним, пожар вспыхнул около часа дня в поселке Бабушкино под Дзержинском. Общая площадь возгорания превысила около 1,5 тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы свыше 40 человек и 12 единиц техники. Пришлось даже задействовать пожарный поезд.

- В 19:37 31 июля объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1500 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.

Тем временем в Дзержинске начали работать специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они взяли пробы воздуха и начали лабораторные исследования.

- Результаты исследований будут объявлены дополнительно, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. – Пока мы призываем жителей города не покидать свои дома и не открывать двери и окна.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. И это несмотря на обрушение кровли здания на площади около одной тысячи квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU