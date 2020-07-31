2020-07-31T10:56:38+03:00
Общество

Более 80% нижегородцев полностью излечились от коронавируса

По этому показателю регион входит в тройку лидеров по России
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Количество нижегородцев, выздоровевших от коронавируса, достигло «красивой» цифры – 19555 человек. Таким образом, по данным на 31 июля, 82,2% заболевших полностью выздоровели. Только за последние сутки выписан 421 пациент, и по этому показателю Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди всех регионов России.

На данный момент 2,8 тысячи нижегородцев лечатся амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме, или вовсе не имеет симптомов. 39 нижегородцев находятся в больницах, а немногим более тысячи пациентов лечатся под присмотром врачей в больницах.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Нижегородская область входит в тройку регионов ПФО по количеству проведенных тестов на коронавирус. Сегодня этот показатель – 212,5 тестов на сто тысяч жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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