За семь месяцев нижегородцы получили стимулирующие выплаты на 1,6 миллиарда рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T13:18:35+03:00

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По данным на 27 июля 2020 года, на выплаты стимулирующего характера для жителей Нижегородской области было потрачено 1,6 миллиарда рублей. Губернатор Глеб Никитин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с коронавирусом, в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания о работе правительства за минувший год.

Глава региона напомнил, что на передовой находились почти семь тысяч врачей и четыре тысячи волонтеров. По его словам, медикам помимо федеральных выплат были назначены еще и региональные. На последние Нижегородская область выделила 150 миллионов рублей.

- Летальность связана в основном с хроническими заболеваниями, а, значит, наша приоритетная задача - максимально приблизить своевременную и качественную медицинскую помощь к населению, чтобы выявлять и предотвращать развитие тяжелых болезней. Этим мы активно занимались в прошлом году и будем заниматься в дальнейшем, - подчеркнул губернатор.

Напомним, объем социальной поддержки жителей Нижегородской области в 2020 году будет увеличен на шесть миллиардов рублей и составит 26,7 миллиарда рублей. Глеб Никитин заявил, что забота о благосостоянии нижегородцев в связи с пандемией является особой ответственностью. Для этого власти разработали целый комплекс мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU