За семь месяцев нижегородцы получили стимулирующие выплаты на 1,6 миллиарда рублей
По данным на 27 июля 2020 года, на выплаты стимулирующего характера для жителей Нижегородской области было потрачено 1,6 миллиарда рублей. Губернатор Глеб Никитин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с коронавирусом, в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания о работе правительства за минувший год.
Глава региона напомнил, что на передовой находились почти семь тысяч врачей и четыре тысячи волонтеров. По его словам, медикам помимо федеральных выплат были назначены еще и региональные. На последние Нижегородская область выделила 150 миллионов рублей.
- Летальность связана в основном с хроническими заболеваниями, а, значит, наша приоритетная задача - максимально приблизить своевременную и качественную медицинскую помощь к населению, чтобы выявлять и предотвращать развитие тяжелых болезней. Этим мы активно занимались в прошлом году и будем заниматься в дальнейшем, - подчеркнул губернатор.
Напомним, объем социальной поддержки жителей Нижегородской области в 2020 году будет увеличен на шесть миллиардов рублей и составит 26,7 миллиарда рублей. Глеб Никитин заявил, что забота о благосостоянии нижегородцев в связи с пандемией является особой ответственностью. Для этого власти разработали целый комплекс мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU