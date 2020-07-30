2020-07-30T11:17:20+03:00
Экономика

Объем адресной социальной помощи в Нижегородской области вырастет на шесть миллиардов рублей

О мерах по поддержке граждан и бизнеса губернатор рассказал в ходе отчета перед ЗСНО
Валерия ГРОМОВА
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Объем социальной поддержки жителей Нижегородской области будет увеличен на шесть миллиардов рублей. Таким образом, в 2020 году она составит 26,7 миллиарда рублей, заявил губернатор Глеб Никитин, который сегодня отчитывается перед депутатами ЗСНО о работе регионального правительства.

По словам главы региона, забота о благосостоянии нижегородцев в связи с пандемией коронавируса является особой ответственностью. Для этого власти разработали целый комплекс мер.

- Наша область стала первой в стране, решившей поддержать предпринимателей и за счет средств регионального бюджета компенсировать затраты на выплату зарплат и страховых взносов сотрудников при условии их участия в социально значимых работах, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, существует ряд мер для тех, кто из-за пандемии потерял работу. Нижегородцы, лишившиеся дохода, получили из федерального бюджета уже более 630 миллионов рублей.

Также было принято решение о том, что господдержку в повышенном размере из регионального бюджета получают нижегородцы, не имеющие права на увеличенное федеральное пособие. Им выплачивается компенсация в размере 10 803 рублей.

- Крайне своевременным стало участие региона с 2019 года в пилотном проекте по снижению бедности, в котором мы являемся лидером по привлечению финансирования. Мы предоставили возможность заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно на первоочередные нужды для индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников, а также для самозанятых граждан, которые приостановили деятельность, - рассказал Глеб Никитин депутатам Заксобрания.

Он подчеркнул, что за первое полугодие 2020 года была заключена почти тысяча таких контрактов, а выплаты по ним превышают 33 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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