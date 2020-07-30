Два человека с COVID-19 скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки

30 Июль 2020 2020-07-30T11:00:10+03:00

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С начала пандемии коронавирус унес жизни 379 жителей Нижегородской области. Согласно данным, опубликованным утром 30 июля 2020 года на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в больницах скончались еще два человека, у которых ранее был диагностирован СOVID.

У большинства погибших течение инфекции осложнялось инфекционными заболеваниями.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что коронавирус подтвердился еще у 158 жителей Нижегородской области. Таким образом, с марта общее число зараженных составляет 23 647 человек. При этом наибольшее число нижегородцев, у которых был выявлен СOVID-19, уже полностью выздоровели и покинули стены больниц. На сегодняшний день насчитывается уже более 19 тысяч излечившихся пациентов.

Как уточнили в региональном минздраве, еще три тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечении и около 1,1 тысячи остаются в больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU