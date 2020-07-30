2020-07-30T09:52:23+03:00
Общество

Еще 158 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Общее число заболевших в регионе превысило 23,6 тысячи человек
Валерия ГРОМОВА
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За минувшие сутки коронавирус был подтвержден еще у 158 жителей Нижегородской области. Согласно данным, опубликованным на сайте местного минздрава утром 30 июля 2020 года, с начала пандемии опасный вирус в регионе подхватили уже 23 647 человек.

При этом наибольшее число нижегородцев, у которых был выявлен СOVID-19, уже полностью выздоровели и покинули стены больниц. На сегодняшний день насчитывается уже более 19 тысяч излечившихся пациентов.

Также в министерстве здравоохранения уточнили, что коечный фонд свободен уже на 71%, а коэффициент распространения инфекции равен 0.88. Кроме того, 145 пациентов пока находятся на верификации. С начала пандемии тестирование на коронавирус прошли почти 575 тысяч жителей Нижегородской области.

Напомним, 29 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании с президентом РФ по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Он отчитался перед главой государства и рассказал, как обстоит ситуация с COVID-19 в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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