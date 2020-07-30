Общее число нижегородцев, выздоровевших после коронавируса, превысило 19 тысяч человек

30 Июль 2020 2020-07-30T10:17:12+03:00

За минувшие сутки больницы покинули еще 460 человек

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Число жителей Нижегородской области, которые выздоровели после коронавируса, продолжает расти. За минувшие сутки из больниц были выписаны еще 460 человек, сообщается на сайте регионального минздрава.

Таким образом, по данным на утро 30 июля 2020 года, с начала пандемии COVID-19 побороли уже 19 134 нижегородца. Остальных зараженных продолжают лечить врачи.

Напомним, за последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 158 жителей Нижегородской области. На настоящий момент общее число зараженных опасным вирусом превышает 23,6 тысячи человек. Также в минздраве уточнили, что коечный фонд загружен примерно на 30%, а коэффициент распространения инфекции составляет 0.88. Кроме того, с марта анализы на коронавирус сдали порядка 575 тысяч нижегородцев. 145 пациентов находятся на верификации.

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ИСТОЧНИК KP.RU