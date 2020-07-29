2020-07-29T17:30:42+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в совещании по ситуации с коронавирусом

Сейчас загруженность коечного фонда в Нижегородской области составляет около 30%
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Глеба Никитина, загруженность коечного фонда в регионе сейчас составляет около 30% и продолжает постепенно снижаться.

- Сейчас в регионе для приема больных с коронавирусной инфекцией открыто и зарезервировано более 5600 коек в 37 медицинских организациях, почти 2500 коек оснащены кислородом, есть необходимый резерв аппаратов ИВЛ, - отчитался Глеб Никитин.

Для проведения диагностики коронавируса задействованы 17 аппаратов компьютерной томографии. В медицинских организациях создан и поддерживается запас лекарств и средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

- Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на улучшение ситуации, расслабляться недопустимо – нужно соблюдать все рекомендации санитарных врачей. И одной из основных задач остается своевременное выявление заболевания, - рассказал Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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