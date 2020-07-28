Нижегородский планетарий открывается для посетителей после карантина

28 Июль 2020 2020-07-28T11:24:43+03:00

Все желающие смогут посетить его с 29 июля

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Нижегородский планетарий имени Гречко снова открывает свои двери для посетителей после карантина по коронавирусу. Как рассказали в пресс-службе организации, работа возобновится уже 29 июля 2020 года.

Однако ряд ограничений все же будет действовать. На экскурсии допустят не более пяти человек, которым обязательно измерят температуру и попросят надеть маску и перчатки. Также не отменяется и социальная дистанция в полтора метра, которую необходимо соблюдать в здании.

Согласно информации, все желающие смогут посетить экскурсии два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Подробное расписание можно найти на сайте планетария. Приобрести билеты нижегородцам предлагается на Кассире.ру или в кассе самого планетария.

Напомним, 17 июля после карантина открылся нижегородский «Арсенал». Там также действует ряд ограничений, а экскурсии и массовые мероприятия пока остаются под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU