Общее число нижегородцев, выздоровевших от коронавируса, превысило 18 тысяч человек
По данным на утро 28 июля 2020 года, с начала пандемии от коронавируса излечились уже более 18 тысяч жителей Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки из больниц были выписаны еще 395 пациентов, у которых ранее был подтвержден опасный вирус.
Таким образом, общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день составляет 18 126 человек. При этом с марта тесты на COVID сдали уже более 563,3 тысячи нижегородцев. У 23,3 тысячи из них коронавирус был подтвержден. Как мы уже сообщали, за день медицинские работники выявили 163 новых случая заражения.
Коечный фонд в настоящий момент свободен на 68%, а коэффициент распространения инфекции составляет 0.86. К слову, для перехода на второй этап снятия COVID-ограничений этот показатель должен опуститься до 0.8. Также, согласно информации, 154 пациента остаются на верификации.
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ИСТОЧНИК KP.RU