2020-07-28T10:01:59+03:00
Общество

Коронавирус подтвердился еще у 163 жителей Нижегородской области

Таким образом, с начала пандемии инфекцию подхватили уже более 23,3 тысячи человек
Валерия ГРОМОВА
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163 новых случая заражения коронавирусом было выявлено в Нижегородской области за минувшие сутки. Согласно информации, опубликованной утром 28 июля 2020 года на официальном сайте местного минздрава, с начала пандемии опасную инфекцию подхватили уже 23 335 жителей региона.

При этом подавляющее большинство тех, у кого ранее был подтвержден СOVID-19, уже полностью выздоровели и покинули больницы. На сегодняшний день число выздоровевших уже превышает 18 тысяч человек. Коечный фонд свободен на 68%.

Кроме того, продолжает снижаться не только число новых случаев заражения в сутки, но и коэффициент распространения вируса. В настоящий момент он равен 0.86. К слову, для перехода на второй этап снятия COVID-ограничений этот показатель должен опуститься до 0.8.

Согласно информации, с марта в Нижегородской области на коронавирус было протестировано более 563 тысяч жителей. На верификации сегодня находятся 154 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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