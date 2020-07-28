МЧС: Работы по стравливанию газа пройдут в Нижнем Новгороде 28 июля

28 Июль 2020 2020-07-28T08:54:31+03:00

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Жители Нижнего Новгорода снова могут почувствовать запах газа. На этот раз это произойдет из-за плановых работ, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Согласно информации, газом может пахнуть в Советском районе, около деревни Кузнечиха, в поле. Там с 7:00 до 9:00 будут проводиться работы по стравливанию газа в атмосферу на газопроводе высокого давления.

Спасатели попросили нижегородцев сохранять спокойствие.

Напомним, 19 июля едкий запах газа накрыл все районы Нижнего Новгорода. Тогда не было никаких предупреждений - среди жителей началась паника, многие не смогли даже дозвониться до спецслужб. После этого губернатор Глеб Никитин вызывал оперативников на совещание.

- Очевидно, что как минимум оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы, - написал чиновник на своей странице в "Инстаграм".

ИСТОЧНИК KP.RU