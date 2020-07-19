«Толпы людей на улицах, дышать невозможно!»: Едкий запах газа накрыл весь Нижний Новгород

Резкий запах газа накрыл Нижний Новгород в воскресенье, 19 июля. Обеспокоенные жители выбегают на улицу и не знают, что делать. До экстренных служб невозможно дозвониться, в причинах случившегося разбираются специалисты.

Первые сообщения появились около 16:00 из Канавинского района – нижегородцы сообщили, что им нечем дышать.

- В районе Ярмарки и Мещеры по улицам стоит невыносимый запах газа. Испуганные люди в дождь выбегают на улицу. В службе 112 говорят выясняют причину. В квартирах дышать просто невозможно! – написал Дмитрий Дмитриев.

Под постом набралось уже более двухсот комментариев – жаловаться начали жители других районов. Особенной стойкий запах образовался в самом центре приволжской столицы. За полчаса о зловонном запахе написали жители сотни улиц. При этом никто из них не может дозвониться в экстренные службы – линия просто разрывается от звонков.

В региональном ГУ МЧС уже в курсе случившегося, однако причины пока не установлены. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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