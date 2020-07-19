2020-07-19T17:13:48+03:00
Происшествия

«Толпы людей на улицах, дышать невозможно!»: Едкий запах газа накрыл весь Нижний Новгород

Сообщения от обеспокоенных жителей поступают из разных уголков приволжской столицы [прямая онлайн-трансляция]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Жители Нижнего Новгорода буквально задыхаются от запаха газаЖители Нижнего Новгорода буквально задыхаются от запаха газаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Резкий запах газа накрыл Нижний Новгород в воскресенье, 19 июля. Обеспокоенные жители выбегают на улицу и не знают, что делать. До экстренных служб невозможно дозвониться, в причинах случившегося разбираются специалисты.

Первые сообщения появились около 16:00 из Канавинского района – нижегородцы сообщили, что им нечем дышать.

- В районе Ярмарки и Мещеры по улицам стоит невыносимый запах газа. Испуганные люди в дождь выбегают на улицу. В службе 112 говорят выясняют причину. В квартирах дышать просто невозможно! – написал Дмитрий Дмитриев.

Под постом набралось уже более двухсот комментариев – жаловаться начали жители других районов. Особенной стойкий запах образовался в самом центре приволжской столицы. За полчаса о зловонном запахе написали жители сотни улиц. При этом никто из них не может дозвониться в экстренные службы – линия просто разрывается от звонков.

В региональном ГУ МЧС уже в курсе случившегося, однако причины пока не установлены. «Комсомолка» следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородские врачи рассказали о правилах безопасности в общественном транспорте во время пандемии
Запах газа ослабевает и практически не ощущается – Минэкологии
Газовые компании Нижнего Новгорода о сильном запахе: «Внештатных ситуаций не зафиксировано»
Сезон охоты на полевую и степную дичь откроется 5 августа
Глеб Никитин поручил благоустроить улицы, прилегающие к Нижегородскому цирку
Маргарита Банникова: «Новая развязка на Циолковского позволит родителям без проблем привозить детей в школу»
Уникальная скульптура из металла по технологии 3D-печати появилась в Выксе
Участок дороги Петрово – Малая Пристань отремонтировали в Шахунском районе
Гроза ожидается в Нижегородской области 19 июля
Василий Суханов: «Правительство региона найдет лучшие варианты, чтобы минимизировать неудобства из-за строительства транспортного узла в Сормове»
336 жителей Нижегородской области умерли от коронавируса с начала пандемии
Управление по труду и занятости расскажет нижегородцам о дополнительных выплатах по безработице
247 детских садов открыты в Нижегородской области для свободного посещения
17 тысяч нижегородских семей уже получили пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет
В Кстовском районе многоэтажка пошла трещинами
Артем Кавинов: «Строительство развязки на Циолковского - качественно новый уровень развития городской дорожной инфраструктуры»