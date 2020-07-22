За минувшие сутки пятеро нижегородцев умерли от коронавируса

22 Июль 2020 2020-07-22T12:44:25+03:00

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Пятеро нижегородцев скончались за минувшие сутки от коронавируса. Об этом сообщает портал коронавирус.рф. Таким образом, количество летальных исходов превысило 350 и составило 351 случай.

В то же время, 16 712 жителей Нижегородской области, то есть около 75,2% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз «COVID-19», уже полностью справились с болезнью. За последние сутки выписаны еще 413 человек. По числу выписанных из больниц за минувшие сутки Нижегородская область, на 22 июля, входит в ТОП-5 российских регионов.

Впрочем, и по числу заболевших регион недалеко ушел от первой тройки – сегодня он занимает четвертое место в рейтинге регионов по количеству подтвержденных случаев коронавируса за сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк», которая регулярно проводится в преддверии Дня победы в Великой отечественной войне, в этом году не состоится. Причиной стала пандемия коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU