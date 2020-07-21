2020-07-21T11:29:38+03:00
Общество

Почти 16,3 тысячи нижегородцев побороли COVID с начала пандемии

За сутки из больниц выписались еще 295 человек
Юлия ИСАЕВА
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По данным на 21 июля 2020 года, коронавирус в Нижегородской области побороли уже 16 299 человек. За последние сутки из больниц были выписаны 295 жителей, у которых ранее был подтвержден вирус.

Как сообщили в региональном минздраве, в настоящий момент на амбулаторном лечении остаются 3,8 тысячи человек – болезнь протекает у них бессимптомно или в легкой форме. Еще порядка 1,5 тысячи пациентов продолжают лечение в больницах.

Напомним, с начала пандемии опасную инфекцию подхватили уже более 22 тысяч жителей Нижегородской области. С каждым днем диагноз подтверждается почти у двухсот человек. Несмотря на это, коэффициент распространения COVID-19 падает - на сегодняшний день он составляет 0.94. К слову, чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, необходимо снизить этот показатель до 0,8.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 22 010 человек;

- число умерших выросло до 346 человек;

- число выздоровевших выросло до 16 299 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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