2020-07-21T10:50:55+03:00
Общество

Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22 тысячи человек

За минувшие сутки стало известно о 196 новых случаях
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0.94Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0.94Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Еще 196 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Нижегородской области за последние сутки. Таким образом, с начала пандемии инфекцию подхватили уже более 22 тысяч жителей региона.

Согласно информации, размещенной утром 21 июля 2020 года на сайте минздрава, в Нижегородской области в настоящий момент насчитывается 22 010 заболевших. В общем рейтинге регионов по числу новых зараженных Нижегородская область по-прежнему держится в пятерке лидеров. Сейчас находится на четвертом месте после Москвы, Ханты-Мансийского округа и Свердловской области.

Кстати, коэффициент распространения COVID-19 в Нижегородской области продолжает падать. На сегодняшний день он составляет 0.94. Напомним, чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, необходимо снизить этот показатель до 0,8.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 22 010 человек;

- число умерших выросло до 346 человек;

- число выздоровевших выросло до 16 299 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Второй этап снятия ограничений по коронавирусу: когда начнется и при каких условиях
Дмитрий Кузин: «Строительство дорожной развязки на Циолковского - долгожданное событие для жителей»
Грозы, ливни и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
Перенос акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде: когда пройдет и почему переносят
Следователи возбудили уголовное дело после серии поджогов объектов ОКН в центре Нижнего Новгорода
Почти 16,3 тысячи нижегородцев побороли COVID с начала пандемии
Еще шесть человек скончались от коронавируса в Нижегородской области
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
«Горячая» линия по вопросам организации культурно-массовых мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде
Ход работ по благоустройству парка «Швейцария» будет контролировать общественный совет
Поезд Нижний Новгород – Адлер начнет курсировать ежедневно
Жители пяти районов Нижнего Новгорода останутся без света 21 июля
Безопасный пляж: какие правила соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом
МЧС: Сильный дождь ожидается в Нижегородской области в первой половине дня 21 июля
Экс-сотрудника Борской исправительной колонии осудят за взяточничество
Свалка «Игумново» и шламонакопитель «Белое море» под Дзержинском ликвидированы
Названы объекты, которые будут благоустроены в Нижнем Новгороде в 2021 году
Опубликован список территорий, которые планируется благоустроить в 2021 году
Губернатор Нижегородской области объяснил, почему невозможно перейти на второй этап снятия ограничений
Утечек на газозаправочных станциях Нижнего Новгорода не обнаружено
Прирост заболеваний в Нижегородской области объяснил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
Артем Баранов: «Строительства развязки на Циолковского сормовичи ждали 30 лет»
На Центральном рынке Нижнего Новгорода планируют провести реконструкцию
Более 16 тысяч нижегородцев вылечились от коронавируса с начала пандемии
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области выросло до 340 человек
Этапы снятия COVID-ограничений: что нужно знать