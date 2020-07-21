Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22 тысячи человек

Еще 196 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Нижегородской области за последние сутки. Таким образом, с начала пандемии инфекцию подхватили уже более 22 тысяч жителей региона.

Согласно информации, размещенной утром 21 июля 2020 года на сайте минздрава, в Нижегородской области в настоящий момент насчитывается 22 010 заболевших. В общем рейтинге регионов по числу новых зараженных Нижегородская область по-прежнему держится в пятерке лидеров. Сейчас находится на четвертом месте после Москвы, Ханты-Мансийского округа и Свердловской области.

Кстати, коэффициент распространения COVID-19 в Нижегородской области продолжает падать. На сегодняшний день он составляет 0.94. Напомним, чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, необходимо снизить этот показатель до 0,8.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 22 010 человек;

- число умерших выросло до 346 человек;

- число выздоровевших выросло до 16 299 человек.

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