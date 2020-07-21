Еще шесть человек скончались от коронавируса в Нижегородской области
За последние сутки в больницах Нижегородской области скончались еще шесть пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. По данным на утро 21 июля 2020 года, с начала пандемии опасный вирус унес жизни 346 жителей региона.
В большинстве случаев течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.
Напомним, сегодня общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превышает 22 тысячи человек. Однако большинство из них - 16 299 - уже полностью выздоровели и были выписаны. Коэффициент распространения COVID-19 в регионе продолжает падать. На сегодняшний день он составляет 0.94. Чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, необходимо снизить этот показатель до 0,8.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 22 010 человек;
- число умерших выросло до 346 человек;
- число выздоровевших выросло до 16 299 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU