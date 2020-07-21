Еще шесть человек скончались от коронавируса в Нижегородской области

21 Июль 2020 2020-07-21T11:05:53+03:00

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За последние сутки в больницах Нижегородской области скончались еще шесть пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. По данным на утро 21 июля 2020 года, с начала пандемии опасный вирус унес жизни 346 жителей региона.

В большинстве случаев течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Напомним, сегодня общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превышает 22 тысячи человек. Однако большинство из них - 16 299 - уже полностью выздоровели и были выписаны. Коэффициент распространения COVID-19 в регионе продолжает падать. На сегодняшний день он составляет 0.94. Чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, необходимо снизить этот показатель до 0,8.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 22 010 человек;

- число умерших выросло до 346 человек;

- число выздоровевших выросло до 16 299 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU