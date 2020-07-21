«Горячая» линия по вопросам организации культурно-массовых мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде

21 Июль 2020 2020-07-21T10:12:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 23 июля 2020 года, в Нижнем Новгороде будет работать «горячая» телефонная линия, посвященная вопросам организации культурно-массовых мероприятий. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на вопросы жителей будут отвечать сотрудники управления по безопасности и мобилизационной подготовке.

Получить консультацию можно будет в течение с 9:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 12:48). Обратиться к специалистам нижегородцы смогут по телефону 8-831-419-71-17.

Напомним, с 20 июля по 9 августа 2020 года управление по труду и занятости населения Нижегородской области совместно со всеми региональными центрами проводят «горячую» телефонную линию, в ходе которой рассказывают жителям о дополнительных выплатах по безработице. Узнать подробности можно по телефону 8-831-234-07-27. Отвечать на вопросы работники службы занятости населения будут в рабочие дни с 8:00 до 20:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU