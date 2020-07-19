Управление по труду и занятости расскажет нижегородцам о дополнительных выплатах по безработице
С 20 июля по 9 августа 2020 года управление по труду и занятости населения Нижегородской области совместно со всеми региональными центрами проведут «горячую» телефонную линию, в ходе которой расскажут жителям о дополнительных выплатах по безработице.
Как сообщает пресс-служба облправительства, специалисты будут консультировать нижегородцев о том, как пользоваться порталом «Работа в России», и об изменениях в законодательстве.
Речь пойдет в том числе и об увеличении максимального и минимального пособий по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат тем, кто остался без работы, назначении максимального пособия индивидуальным предпринимателям, продлении на три месяца периода выплаты пособия, дополнительной выплате в 3000 рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.
Узнать подробности можно по телефону 8-831-234-07-27. Отвечать на вопросы работники службы занятости населения будут в рабочие дни с 8:00 до 20:00.
Телефоны районных отделов и центров занятости населения можно найти на сайте czn.nnov.ru или интерактивном портале zan.nnov.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU