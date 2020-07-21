Ход работ по благоустройству парка «Швейцария» будет контролировать общественный совет

21 Июль 2020 2020-07-21T09:32:04+03:00

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В Нижнем Новгороде будет сформирован общественный совет по вопросам благоустройства парка «Швейцария» - его создадут на базе «Экспертов 800». Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, теперь за реализацией проекта будут следить представители архитектурного сообщества и общественных организаций, а также эксперты в сфере просвещения и инклюзии.

По словам исполняющего полномочия главы города Юрия Шалабаева, эксперты планируют не просто контролировать ход работ на территории парка, но и привлекать авторитетное сообщество к обсуждению будущего развития территории.

- Проект «Эксперты 800» показал инициативность жителей, неравнодушных к 800-летней истории Нижнего Новгорода. И очень символично, что столь горячо обсуждаемый активистами проект благоустройства парка «Швейцария» станет предметом для дискуссий нашего совета. Продуманное благоустройство – бережная огранка этой уникальной территории, - подчеркнул ректор ННГАСУ Андрей Лапшин.

Напомним, доступ на территорию нижегородского парка «Швейцария» был временно закрыт для посетителей с 15 июля. Там начались работы по благоустройству, которые завершатся в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. В рамках контракта подрядчик должен будет отреставрировать входы и ограду парка и восстановить более 14,5 километра дорожек, сделав их доступными для всех категорий граждан. Кроме того, в «Швейцарии» появятся фонтаны, малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки и парковые павильоны. При этом озеленение территории парка планируется с учетом максимального сохранения существующих насаждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU