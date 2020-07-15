2020-07-15T13:15:46+03:00
Общество

Нижегородскую «Швейцарию» закрыли для посетителей

В парке начались работы по благоустройству [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего НовгородаФото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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С 15 июля 2020 года временно прекращен доступ на территорию нижегородского парка «Швейцария» - там начались работы по благоустройству и инженерному обеспечению.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода, уже в июле подрядчик начнет комплексные работы, которые завершатся в следующем году в преддверии 800-летия города. В рамках контракта компания должна будет отреставрировать и приспособить для современного использования входы и ограду парка и восстановить более 14,5 километра дорожек, сделав их доступными для всех категорий граждан.

Кроме того, в «Швейцарии» появятся фонтаны, малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки и парковые павильоны. При этом озеленение территории парка планируется с учетом максимального сохранения существующих насаждений.

В планах - деревянные павильоны, парковые дорожки и фонтаны. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В планах - деревянные павильоны, парковые дорожки и фонтаны. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В обязанности подрядчика также входит создание инженерно-технической инфраструктуры и ремонт ливневую канализацию. После благоустройства по всей территории появятся видеокамеры и новое освещение. Общая площадь работ – 52,2 га.

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После проведения аукциона подрядчик на объекте сменился (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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