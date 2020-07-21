2020-07-21T09:11:26+03:00
Общество

Поезд Нижний Новгород – Адлер начнет курсировать ежедневно

Изменения в расписании вступят в силу 1 августа
Юлия ИСАЕВА
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Поезда №87/88, курсирующие между Нижним Новгородом и Адлером, теперь будут ходить каждый день. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, изменения в расписании вступят в силу с 1 августа 2020 года.

Согласно информации, такая периодичность курсирования составов потребовалась для того, чтобы удовлетворить спрос на пассажирские перевозки в южном направлении. Если раньше поезда ходили через день, то с 1 августа жители Нижнего Новгорода смогут отправиться в Адлер в любой день, а с 3 августа – в обратном направлении.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения или в железнодорожных кассах.

Напомним, поезда в направлении Крыма теперь будут останавливаться на трех станциях в Нижегородской области. Речь идет о поездах №551/552 «Вологда-Симферополь», которые будут двигаться через регион с тремя остановками – в Арзамасе, Дзержинске и Петряевке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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