Поезд Нижний Новгород – Адлер начнет курсировать ежедневно
Поезда №87/88, курсирующие между Нижним Новгородом и Адлером, теперь будут ходить каждый день. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, изменения в расписании вступят в силу с 1 августа 2020 года.
Согласно информации, такая периодичность курсирования составов потребовалась для того, чтобы удовлетворить спрос на пассажирские перевозки в южном направлении. Если раньше поезда ходили через день, то с 1 августа жители Нижнего Новгорода смогут отправиться в Адлер в любой день, а с 3 августа – в обратном направлении.
Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения или в железнодорожных кассах.
Напомним, поезда в направлении Крыма теперь будут останавливаться на трех станциях в Нижегородской области. Речь идет о поездах №551/552 «Вологда-Симферополь», которые будут двигаться через регион с тремя остановками – в Арзамасе, Дзержинске и Петряевке.
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ИСТОЧНИК KP.RU