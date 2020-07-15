В Нижегородской области появились станции для поездов на Симферополь
Поезда в направлении Крыма будут останавливаться на трех станциях в Нижегородской области. Об этом сообщает организатор перевозок.
Речь идет о поездах №551/552 «Вологда-Симферополь», которые будут двигаться через регион с тремя остановками – в Арзамасе, Дзержинске и Петряевке. Первый такой поезд сделает остановку 21 июля на станции Арзамас-1, на следующий день, 22 июля, прибудет на станцию Петряевка в 00:15, в Дзержинск – в 01:00.
Напомним, ранее сообщалось об увеличении количества авиарейсов в южном направлении. В июле 2020 года нижегородский аэропорт «Стригино» увеличит количество рейсов на юг России, а также в Москву. На этих направлениях появились новые авиаперевозчики.
Как сообщили в пресс-службе «Стригино», по понедельникам и пятницам теперь можно улететь в Анапу авиакомпанией «Россия», а по понедельникам и четвергам – в Симферополь. Последние рейсы запускает Nordwind.
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ИСТОЧНИК KP.RU