«Виновные будут наказаны»: К расследованию причин появления запаха газа подключится нижегородская прокуратура
Правительство Нижегородской области подаст заявление в прокуратуру и подключит ведомство к расследованию и выявлению причин появления едкого запаха газа, на который 19 июля 2020 года жаловались жители приволжской столицы.
Как написал губернатор Глеб Никитин на своей странице в «Инстаграм», замеры воздуха, которые брали специалисты Роспотребнадзора, предварительно показали, что ничего ядовитого в воздухе не было. В настоящий момент здоровью жителей Нижнего Новгорода ничто не угрожает. Однако причины возникновения такого запаха еще не установлены.
- Если у произошедшего была рукотворная причина, виновные будут наказаны, - заявил глава региона.
Кроме того, Глеб Никитин планирует обсудить произошедшее с сотрудниками спецслужб, которые не выполнили свою работу должным образом.
- Очевидно, что как минимум оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы, - добавил губернатор.
По его словам, никаких обращений в минздрав от нижегородцев в связи с происшествием не было.
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