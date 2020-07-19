2020-07-19T21:50:20+03:00
Происшествия

«Виновные будут наказаны»: К расследованию причин появления запаха газа подключится нижегородская прокуратура

Правительство подаст в ведомство специальное заявление
Юлия ИСАЕВА
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Правительство Нижегородской области подаст заявление в прокуратуру и подключит ведомство к расследованию и выявлению причин появления едкого запаха газа, на который 19 июля 2020 года жаловались жители приволжской столицы.

Как написал губернатор Глеб Никитин на своей странице в «Инстаграм», замеры воздуха, которые брали специалисты Роспотребнадзора, предварительно показали, что ничего ядовитого в воздухе не было. В настоящий момент здоровью жителей Нижнего Новгорода ничто не угрожает. Однако причины возникновения такого запаха еще не установлены.

- Если у произошедшего была рукотворная причина, виновные будут наказаны, - заявил глава региона.

Кроме того, Глеб Никитин планирует обсудить произошедшее с сотрудниками спецслужб, которые не выполнили свою работу должным образом.

- Очевидно, что как минимум оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы, - добавил губернатор.

По его словам, никаких обращений в минздрав от нижегородцев в связи с происшествием не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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