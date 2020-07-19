Запах газа ослабевает и практически не ощущается – Минэкологии

19 Июль 2020 2020-07-19T17:53:37+03:00

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Специалисты министерства экологии Нижегородской области зафиксировали снижение концентрации запаха газа на территории областной столицы. Поиск источника продолжается под контролем оперативного штаба, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министерство энергетики и ЖКХ в свою очередь рекомендует жителям проветрить квартиры. В причинах образования едкого запаха газа сейчас разбираются сотрудники ГУ МЧС.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был сформирован оперативный штаб под руководством заместителя губернатора Дмитрия Краснова.

Перрвые сообщения о едком запахе начали появляться от жителей Канавинского района в социальных сетях около 16:00. За несколько минут к ним присоединились и другие районы. В настоящий момент «Комсомолка» следит за развитием событий в прямой онлайн-трансляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU