Запах газа ослабевает и практически не ощущается – Минэкологии
Специалисты министерства экологии Нижегородской области зафиксировали снижение концентрации запаха газа на территории областной столицы. Поиск источника продолжается под контролем оперативного штаба, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Министерство энергетики и ЖКХ в свою очередь рекомендует жителям проветрить квартиры. В причинах образования едкого запаха газа сейчас разбираются сотрудники ГУ МЧС.
Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был сформирован оперативный штаб под руководством заместителя губернатора Дмитрия Краснова.
Перрвые сообщения о едком запахе начали появляться от жителей Канавинского района в социальных сетях около 16:00. За несколько минут к ним присоединились и другие районы. В настоящий момент «Комсомолка» следит за развитием событий в прямой онлайн-трансляции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU