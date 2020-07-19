Газовые компании Нижнего Новгорода о сильном запахе: «Внештатных ситуаций не зафиксировано»
Уже больше часа жители Нижнего Новгорода жалуются на едкий запах газа. По поручению губернатора Глеба Никитина уже создан оперативный штаб, который возглавил замглавы региона Дмитрий Краснов.
- Все службы региона работают над выяснением причин произошедшего. По предварительным данным, поступившим от газовых компаний и Нижегородского Водоканала, внештатных ситуаций не зафиксировано, - сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора производят заборы воздуха на улицах города. Источник запаха выясняет региональное ГУ МЧС.
Напомним, первые сообщения о едком запахе начали появляться от жителей Канавинского района в социальных сетях около 16:00. За несколько минут к ним присоединились и другие районы. «Комсомолка» следит за развитием событий в прямой онлайн-трансляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU