Глеб Никитин поручил благоустроить улицы, прилегающие к Нижегородскому цирку

19 Июль 2020 2020-07-19T15:49:56+03:00

Он подчеркнул, что собственники некоторых территорий в этих местах ненадлежащим образом относятся к своим объектам

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совершил объезд Канавинского района в приволжской столице, в ходе которого поручил благоустроить несколько улиц в районе цирка. По словам чиновника, собственники некоторых территорий в этих местах ненадлежащим образом относятся к своим объектам.

- Около цирка есть много и муниципальных участков, находящихся в недопустимом состоянии. Конечно, всегда не хватает средств, чтобы сделать все так, как хочется. Но найти средства на то, чтобы элементарно привести это в порядок, много денег не нужно, - считает глава региона.

Глеб Никитин уже дал поручения по каждому из таких участков – например, улице Революционной, где стоят старые дома, а некоторые стройки и вовсе заброшены.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода с каждым владельцем зданий в районе цирка будут проводиться беседы – если люди согласятся сотрудничать и привести дома в порядок, им помогут финансово.

Напомним, также в ходе объезда Канавина Глеб Никитин поручил проработать проект непрерывной прогулочной зоны вдоль Оки - от собора Александра Невского до метромоста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU