Глеб Никитин поручил благоустроить улицы, прилегающие к Нижегородскому цирку
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совершил объезд Канавинского района в приволжской столице, в ходе которого поручил благоустроить несколько улиц в районе цирка. По словам чиновника, собственники некоторых территорий в этих местах ненадлежащим образом относятся к своим объектам.
- Около цирка есть много и муниципальных участков, находящихся в недопустимом состоянии. Конечно, всегда не хватает средств, чтобы сделать все так, как хочется. Но найти средства на то, чтобы элементарно привести это в порядок, много денег не нужно, - считает глава региона.
Глеб Никитин уже дал поручения по каждому из таких участков – например, улице Революционной, где стоят старые дома, а некоторые стройки и вовсе заброшены.
Как сообщили в пресс-службе облправительства, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода с каждым владельцем зданий в районе цирка будут проводиться беседы – если люди согласятся сотрудничать и привести дома в порядок, им помогут финансово.
Напомним, также в ходе объезда Канавина Глеб Никитин поручил проработать проект непрерывной прогулочной зоны вдоль Оки - от собора Александра Невского до метромоста.
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ИСТОЧНИК KP.RU