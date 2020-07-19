От собора Александра Невского до метромоста: Новая прогулочная зона может появиться в Нижнем Новгороде

Новая прогулочная зона может появиться вдоль Оки в Нижнем Новгороде – она будет проходить на участке от собора Александра Невского до метромоста. Такое заявление сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который организовал объезд Канавинского района вместе со своими заместителями и экспертами.

Сначала делегация посетила парковку у собора на Стрелке и участок рядом с областным управлением ГИБДД. По словам Глеба Никитина, сейчас там практически не бывает нижегородцев, потому что территория не развита. И то, что у некоторых участков разные собственники, только усугубляет ситуацию.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

- Я считаю, что все можно привести к единому варианту, который позволит сделать эту зону прогулочной для нижегородцев и гостей города. Для того, чтобы продлить набережную, нужно согласовать использование берегоукрепления с главным управлением МВД. Наметили сейчас точки соприкосновения и решили проработать юридическую конструкцию, чтобы это сделать, - объяснил губернатор.

Речь идет о маршруте, который будет начинаться от собора Александра Невсего, затем пройдет по лестницена нижний ярус берегоукреплений у здания ГИБДД, после чего выйдет под Канавинский мост и Окскую набережную.

Также во время объезда глава региона обсудил с присутствующими развитие территории около Нижегородской ярмарки.

- Там реконструирован один из корпусов, и на старом, заброшенном участке строится новый корпус, который обещает стать одним из ярких городских объектов. Он согласован на архитектурном совете, предложения были подготовлены нижегородскими архитекторами. Сейчас наша задача - благоустроить территорию внутри, - отметил Глеб Никитин.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Кстати, вместе с ним на объезде были заместители губернатора Андрей Гнеушев, Андрей Бетин, Сергей Морозов, Егор Поляков, а также заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович, исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава регионального управления государственной охраны ОКН Григорий Меламед и руководитель «Института развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина.

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