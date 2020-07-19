336 жителей Нижегородской области умерли от коронавируса с начала пандемии

Еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались в больницах Нижегородской области. Согласно информации, опубликованной утром 19 июля 2020 года на портале стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев в регионе выросло до 336.

У большинства погибших болезнь протекала в сложной форме из-за хронических заболеваний.

Напомним, за последние сутки COVID-19 был зафиксирован еще у 218 нижегородцев. Таким образом, с начала пандемии опасный вирус подхватили уже 21 623 человека. При этом наш регион снова вырвался в лидеры среди субъектов России по количеству новых зараженных за сутки. Сейчас Нижегородская область находится на четвертом месте после Москвы, Свердловской области и Ханты-Мансийского округа.

Кстати, с марта тесты на коронавирус сдали уже более полумиллиона нижегородцев, а коечный фонд, по данным на 18 июля, свободен на 61%.

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