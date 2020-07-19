2020-07-19T11:01:42+03:00
Общество

Еще 218 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

С начала пандемии инфекцией были заражены более 21,6 тысячи жителей региона
Юлия ИСАЕВА
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Общее число зараженных коронавирусом в регионе выросло до 21 623 человекОбщее число зараженных коронавирусом в регионе выросло до 21 623 человекФото: Артем КИЛЬКИН
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205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано в Нижегородской области за минувшие сутки – по данным на утро 19 июля 2020 года, с начала пандемии опасное заболевание подхватили уже 21 623 жителя региона.

К слову, Нижегородская область снова вырвалась в лидеры регионов России по количеству новых зараженных за сутки. Она занимает четвертое место после Москвы, где COVID-19 подтвердился еще у 591 человека, Свердловской области с 245 случаями и Ханты-Мансийского округа, где коронавирус подхватили еще 237 жителей.

При этом увеличилось и количество смертей - за сутки в нижегородских больницах скончались еще шесть пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области в режиме свободного посещения работают уже 247 детских садов. Карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, действует в 17 дежурных группах из 2 838 в Княгининском и Лысковском районах, а также на Бору и в Сарове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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