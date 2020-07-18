2020-07-18T19:57:17+03:00
Общество

247 детских садов открыты в Нижегородской области для свободного посещения

В большинстве садиков продолжают действовать только дежурные группы
Елена ЛАЗАРЕВА
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247 детских садов в Нижегородской области полностью открылись для малышей. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин в своем Instagram.

В целом по области работают 1047 детсадов, в подавляющем большинстве дошкольных учреждений – 800 - детей принимают только дежурные группы. Всего в детские сады ходят 42654 маленьких нижегородца.

Полностью сняли ограничения в 22 муниципалитетах, а со следующей неделе к ним присоединятся еще четыре: Ветлужский, Городецкий, Краснобаковский и Шарангский.

Карантин из-за коронавируса действует в 17 дежурных группах из 2 838 в Княгининском и Лысковском районах, на Бору и в Сарове.

Напомним, 205 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области. Общее число зараженных Covid-19 достигло 21 405 человек, за минувшие сутки выписались 299 человек, умерло пятеро нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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