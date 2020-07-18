2020-07-18T10:52:10+03:00
Общество

205 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Общее число зараженных Covid-19 достигло 21 405 человек
Елена ЛАЗАРЕВА
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Количество летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 330 человекКоличество летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 330 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным на 18 июля 2020 года, число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 21 тысячу человек. Сейчас в регионе 21405 заболевших. За минувшие сутки было выявлено 205 новых случаев. По этому показателю Нижегородская область вновь поднялась на пятое место по антирейтингу в целом по стране. Лидируют в этом списке Москва (578), Свердловская область (259), Ханты-Мансийский автономный округ (247), Санкт-Петербург (238). Минимальное число заболевших отмечено в Ненецком автономном округе – 1.

По данным на 18 июля, 15831 человек выздоровел, за минувшие сутки было выписано 299 человек. Увы, коронавирус унес жизни еще пяти нижегородцев, и таким образом количество летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 330 человек.

Напомним, 16 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Теперь россиянам, прибывающим из других стран на территорию региона регулярными воздушными рейсами, больше не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, глава региона принял решение о разрешении некоторых культурных и спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что единственным районом, где еще действует карантин, остается Дивеевский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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