Еще шесть нижегородцев скончались от коронавируса

14 Июль 2020 2020-07-14T11:57:43+03:00

Общее число умерших от Covid-19 в Нижегородской области составляет 305 человек

Изменить размер текста: A A

По данным на 14 июля 2020 года, общее число жертв Covid-19 в Нижегородской области возросло до 305 человек. Только за минувшие сутки в больницах скончались еще шесть нижегородцев.

- В большинстве случаев течение болезни у всех погибших осложнялось хроническими заболеваниями, - ранее пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в регионе составляет 20 534 человека.

К счастью, одновременно с этим растет и число выздоровевших. Сейчас их доля составляет 71,4% от общего числа заболевших коронавирусом. За последние сутки из нижегородских больниц были выписаны 378 нижегородцев с отрицательными результатами анализов. На данный момент число выздоровевших составляет 14 668 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU