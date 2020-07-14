2020-07-14T11:13:49+03:00
Общество

193 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Общее число зараженных Covid-19 в регионе составляет 20 534 человека
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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193 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области193 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 14 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20 534 человека. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 193 новых случая заражения. По этому показателю Нижегородская область опустилась на девятое место в стране. Возглавляют рейтинг по-прежнему Москва (613), Санкт-Петербург (281) и Ханты-Мансийский автономный округ (268).

- В настоящее время около пяти тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме, - пояснили в пресс-службе регионального правительства. – Около 1,6 тысяч заболевших сейчас находятся в больницах. В обсерваторы помещены 65 нижегородцев.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Несколько дней назад в регионе была разрешена работа магазинов и примерочных.

Вместе с этим в регионе сохраняются высокие объемы тестирования на коронавирус. На сегодняшний день свыше 481 тысячи нижегородцев уже сдали анализы. Только за последние сутки тестирование прошли 5,6 тысяч жителей области. Средний показатель тестирования составляет 15 028 человек на 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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