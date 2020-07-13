212 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

По данным на 13 июля 2020 года, число зараженных коронавирусом в Нижегородской области достигло 20 341 человека. Только за минувшие сутки было выявлено 212 новых случаев. По этому показателю наш регион находится на шестом месте в стране. Лидируют в этом списке Москва (672), Санкт-Петербург (291), Ханты-Мансийский автономный округ (270), Алтайский край (235) и Свердловская область (218).

- На сегодняшний день около 4,2 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - сообщили в региональном правительстве. – Еще около полутора тысяч человек находятся в больницах. Оставшиеся 90 человек помещены в обсерваторы.

Кстати, на сегодняшний день свыше 70% всех зараженных коронавирусом нижегородцев, уже выздоровели. Общее число выздоровевших составляет 14 290 человек. Только за последние три дня из больниц были выписаны 527 человек.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Несколько дней назад в регионе была разрешена работа всех магазинов при наличии видеоаналитики. Также после многочисленных обращений со стороны предпринимателей была разрешена работа примерочных.

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