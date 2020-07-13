Еще шесть человек умерли от коронавируса в нижегородских больницах

13 Июль 2020 2020-07-13T11:50:11+03:00

Общее число жертв Covid-19 в Нижегородской области увеличилось до 299 человек

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Не обошлось сегодня и без печальных новостей – за последние сутки в нижегородских больницах от коронавируса скончались еще шесть человек. По данным на 13 июля 2020 года, общее число жертв Covid-19 в Нижегородской области составило 299 человек.

- Большинство тех, кто скончался от коронавируса, имели целый ряд сопутствующих заболеваний, - ранее пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

К счастью, одновременно с этим растет и число выздоровевших. Сейчас из больниц выписаны 70% всех нижегородцев, подхвативших опасную инфекцию. Только за минувшие выходные больницы покинули 527 человек.

- Сейчас около 4,2 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, - пояснили в пресс-службе регионального правительства. – Еще 1,5 тысячи жителей области остаются в больницах.

Напомним, за минувшие сутки Covid-19 был выявлен у 212 нижегородцев. Общее число зараженных коронавирусом в регионе составляет 20 341 человек. К слову, по количеству новых случаев Нижегородская область находится на шестом месте в России. Лидируют в этом рейтинге по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

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ИСТОЧНИК KP.RU