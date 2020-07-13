За выходные из больниц выписали 527 нижегородцев, переболевших коронавирусом
По данным на 13 июля 2020 года, свыше 70% всех заразившихся коронавирусом нижегородцев уже выздоровели. Общее число выздоровевших в настоящее время составляет 14 290 человек. Только за минувшие выходные из больниц были выписаны 527 жителей области с отрицательными результатами анализов.
- В настоящее время в больницах остаются около 1,5 тысяч нижегородцев, - говорится в сообщении регионального правительства. – Еще 4,2 тысячи человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме.
Напомним, общее число зараженных в Нижегородской области достигло 20 341 человека. Только за последние сутки вирус был выявлен у 212 нижегородцев. По количеству новых случаев регион находится на шестом месте в России.
Тем временем в Нижегородской области продолжается постепенное снятие ограничений. На днях стало известно, что всем нижегородским магазинам разрешили работу при условии установки видеоаналитики. Кроме того, в минувшие выходные были официально открыты примерочные в магазинах. Правда, обязательным условием является соблюдение социальной дистанции и всех необходимых санитарных требований.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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