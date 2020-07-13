2020-07-13T10:11:52+03:00
Политика

Илья Лагутин возглавил департамент предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода

Он назначен на эту должность с 13 июля
Юлия ИСАЕВА
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Исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабев принял решение о назначении Ильи Лагутина на пост директора департамента предпринимательства и туризма. В новой должности он начал работать в понедельник, 13 июля 2020 года.

До этого Лагутин трудился на посту первого заместителя главы администрации Нижегородского района и начальника управления экономического развития. В свое время окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского по специальности «бухгалтерский учет, анализ, аудит».

Напомним, на днях стало известно, что Сергей Колотов назначен главой администрации Советского района. Он сменил на этом посту Владимира Исаева, который возглавлял район с января 2017 года. Исаев написал заявление по собственному желанию в начале июня. Накануне в социальных сетях появилась информация, что в его кабинете прошли обыски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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