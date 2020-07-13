2020-07-13T09:41:29+03:00
Общество

Заярскую улицу в Нижнем Новгороде перекроют для движения на несколько дней

Изменения связаны с работами на инженерных сетях
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заярскую улицу, расположенную в Советском районе Нижнего Новгорода, планируется перекрыть для движения на несколько дней. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент транспорта, причиной станет проведение ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Согласно информации, ограничения будут введены на участке между домами №12 и №13. Они вступят в силу в восемь часов утра в среду, 15 июля 2020 года. Движение возобновится лишь в восемь утра 20 июля.

Департамент транспорт просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, установленных в зоне проведения работ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области завершится ремонт участка дороги Таремское – Крюки. Протяженность участка составляет 3,5 километра, работы проводились в рамках нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе ремонта было проведено рыхление покрытия, планировка и уплотнение основания дорожного полотна, а затем рабочие уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Кроме того, была выполнена планировка и укрепление обочин щебнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители пяти районов Нижнего Новгорода остались без света и воды 13 июля
Еще шесть человек умерли от коронавируса в нижегородских больницах
За выходные из больниц выписали 527 нижегородцев, переболевших коронавирусом
Ждановская амбулатория получила новое стоматологическое оборудование благодаря компании «ЛУКОЙЛ»
Гроза, ливни и град обрушатся на Нижегородскую область 13 июля
Илья Лагутин возглавил департамент предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода
Дополнительные рейсы в Москву и на юг России запустят из аэропорта «Стригино»
Заярскую улицу в Нижнем Новгороде перекроют для движения на несколько дней
Поиски 13-летнего Егора Ильичева прекращены
Глеб Никитин назвал условия возобновления речных экскурсий
Синоптики рассказали, когда аномальная жара в Нижегородской области сменится прохладой
13-летний Егор Ильичев пропал в Нижнем Новгороде
Тело мужчины выловили из реки в Сормовском районе
Проект по созданию «Квантовой долины» презентуют в Нижнем Новгороде 13 июля
Стало известно, когда «Арсенал» откроется для посетителей после карантина
Более 14,2 тысячи человек вылечились от коронавируса в Нижегородской области
Нижегородцы смогут узнать о новых пособиях по безработице по «горячей» линии
Еще пять пациентов с COVID-19 скончались в больницах Нижегородской области за минувшие сутки
Власти смягчили требования к нижегородским кафе и ресторанам
Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем рыбака
27-летний мужчина погиб, протаранив столб в Нижнем Новгороде
Женский монастырь в Выксе закрыли на карантин из-за коронавируса