Заярскую улицу в Нижнем Новгороде перекроют для движения на несколько дней

13 Июль 2020 2020-07-13T09:41:29+03:00

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Заярскую улицу, расположенную в Советском районе Нижнего Новгорода, планируется перекрыть для движения на несколько дней. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент транспорта, причиной станет проведение ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Согласно информации, ограничения будут введены на участке между домами №12 и №13. Они вступят в силу в восемь часов утра в среду, 15 июля 2020 года. Движение возобновится лишь в восемь утра 20 июля.

Департамент транспорт просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, установленных в зоне проведения работ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области завершится ремонт участка дороги Таремское – Крюки. Протяженность участка составляет 3,5 километра, работы проводились в рамках нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе ремонта было проведено рыхление покрытия, планировка и уплотнение основания дорожного полотна, а затем рабочие уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Кроме того, была выполнена планировка и укрепление обочин щебнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU