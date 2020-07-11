2020-07-11T11:39:07+03:00
Общество

В Нижегородской области завершился ремонт дороги Таремское – Крюки

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ремонт участка дороги Таремское – Крюки завершился в Павловском районе Нижегородской области. Протяженность участка составляет 3,5 километра, работы проводились в рамках нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе ремонта было проведено рыхление покрытия, планировка и уплотнение основания дорожного полотна, а затем рабочие уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Кроме того, была выполнена планировка и укрепление обочин щебнем. Стоимость работ составила 15,7 миллиона рублей.

Всего в Павловском районе Нижегородской области в 2020 году планируется отремонтировать три участка дорог. Общая протяженность их составляет более 12 километров. Всего же в рамках нацпроекта в регионе будет отремонтировано 195 участков дорог общей протяженностью более 880 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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