Поиски 13-летнего Егора Ильичева прекращены

13 Июль 2020 2020-07-13T09:10:33+03:00

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В минувшее воскресенье, 12 июля 2020 года, в Нижнем Новгороде пропал 13-летний Егор Ильичев – ориентировки с его фотографией и приметами распространила в социальных сетях местная поисково-спасательная группа «Рысь».

Сообщалось, что мальчик ушел из собственного дома на Моторном переулке в Автозаводском районе около 11 часов утра и обратно не вернулся.

Через несколько часов добровольцы сообщили, что ребенок нашелся. К счастью, в настоящий момент его жизни и здоровью ничто не угрожает. Где все это время находился Егор, неизвестно.

Ранее сообщалось, что 10 июля в поселке Октябрьском Борского района на воде погиб восьмилетний ребенок. Он вместе со своими друзьями без сопровождения взрослых отправился на берег Волги, чтобы искупаться. Мальчик зашел в воду, поскользнулся и упал. К несчастью, плавать он не умел, а рядом была большая глубина. В итоге ребенок захлебнулся и утонул. Позднее его тело из водоема извлекли спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU