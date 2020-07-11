2020-07-11T14:53:07+03:00
Происшествия

«Поскользнулся и упал в воду»: Восьмилетний мальчик утонул в Волге в Борском районе

Трагедия произошла в поселке Октябрьском 10 июля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Поскользнулся и упал в воду»: Восьмилетний мальчик утонул в Волге в Борском районе«Поскользнулся и упал в воду»: Восьмилетний мальчик утонул в Волге в Борском районеФото: СУ СКР по Нижегородской области
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Восьмилетний мальчик погиб, по страшной случайности утонув в Волге в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в поселке Октябрьском Борского района 10 июля 2020 года. Утром того дня трое мальчиков, старшему из которых едва исполнилось 11 лет, без сопровождения взрослых отправились на берег Волги. Один из ребят зашел в воду, поскользнулся и упал. К несчастью, именно в этом месте река имеет весьма большую глубину, а плавать мальчик не умел. В итоге ребенок захлебнулся и утонул. Позднее его тело извлекли спасатели. На место также направились следователи и организовали проведении доследственной проверки.

- При осмотре тела погибшего ребенка видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства случившегося, - добавили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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