Тело мужчины выловили из реки в Сормовском районе

12 Июль 2020 2020-07-12T17:15:08+03:00

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В воскресенье, 12 июля 2020 года, в Сормовском районе Нижнего Новгорода из воды было извлечено тело мужчины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, трагедия случилась на реке Левинка.

В настоящий момент личность утонувшего устанавливается. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, два дня назад в поселке Октябрьском Борского района на воде погиб восьмилетний ребенок. Он вместе со своими друзьями без сопровождения взрослых отправился на берег Волги, чтобы искупаться. Мальчик зашел в воду, поскользнулся и упал. К несчастью, плавать он не умел, а рядом была большая глубина. В итоге ребенок захлебнулся и утонул. Позднее его тело из водоема извлекли спасатели. В настоящий момент организовано проведение доследственной проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU