2020-07-12T13:49:19+03:00
Общество

Более 14,2 тысячи человек вылечились от коронавируса в Нижегородской области

За сутки из больниц выписались еще 93 человека
Юлия ИСАЕВА
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С начала пандемии коронавирус побороли уже 14 209 жителей Нижегородской области. Как сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения региона 12 июля, за минувшие сутки из больниц были выписаны еще 93 человека.

Коэффициент распространения вируса на сегодняшний день составляет 1.05, коечный фонд свободен на 57%.

Кроме того, за все время тесты на COVID-19 в регионе сдали 470 324 человека, более 7,2 тысячи из которых сдали анализы за последние сутки.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже превысило отметку в 20 тысяч человек. Утром 12 июля стало известно о 222 новых случаях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 12 июля 2020 года):

- число зараженных - 20 129 человек;

- число умерших - 293 человека;

- число выздоровевших - 14 209 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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