2020-07-11T20:08:47+03:00
Происшествия

27-летний мужчина погиб, протаранив столб в Нижнем Новгороде

Авария произошла на улице Гороховецкой 11 июля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Смертельное ДТП произошло в Канавинском районе Нижнего Новгорода в ночь на субботу, 11 июля 2020 года. Молодой водитель отечественной легковушки на огромной скорости протаранил столб на улице Гороховецкой. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- По предварительным данным, 27-летний водитель «Лады Гранты» с водительским стажем четыре года не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на световую опору. В результате молодой мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ночь на 11 июля в Нижнем Новгороде произошло еще одно ЧП - в доме на улице Краснодонцев взорвался бытовой газ. К счастью, обошлось без жертв, но несколько человек получили травмы и отравления продуктами горения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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