2020-07-09T20:47:57+03:00
Общество

Министр нижегородского Минздрава не исключает вторую волну коронавируса

Сезонный всплеск ОРВИ может спровоцировать рост заболеваемости COVID
Елена ЛАЗАРЕВА
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Как подчеркнул замгубернатора, к вероятной второй волне регион готовится уже сейчас. ФОТО: melikdavidmsk / Instagram.comКак подчеркнул замгубернатора, к вероятной второй волне регион готовится уже сейчас. ФОТО: melikdavidmsk / Instagram.com
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Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов не исключает вторую волну заболеваемости коронавирусом. По его прогнозам, она может прийти на территорию Нижегородской области осенью 2020 года. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира на странице Стратегии развития региона в Инстаграме сегодня, 9 июля 2020 года.

По его словам, риск второй волны есть, несмотря на принимаемые меры. Так, вторая волна вируса уже пришла в Испанию и в США, причем в Штатах вторая волна намного масштабнее первой.

В регионе традиционно по осени начинается сезонная эпидемия ОРВИ, которая вместе с коронавирусной инфекцией может спровоцировать существенный рост заболеваемости. Как подчеркнул замгубернатора, к вероятной второй волне регион готовится уже сейчас. «Мы проводим вакцинацию от гриппа, мобилизуем лечебные организации, работающие с коронавирусом», - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов, и отметил, что пока прогнозы делать рано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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