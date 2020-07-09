Светлана Чупшева: «Результаты Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – это настоящий прорыв!»
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева прокомментировала вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестиционного рейтинга регионов:
«Результаты Нижегородской области можно назвать настоящим прорывом. Беспрецедентные усилия региональной управленческой команды оправдались в полной мере и нашли свое отражение в инвестиционном рейтинге регионов. Рост произошел по большинству показателей, но особенно он заметен в улучшении работы институтов для бизнеса».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU