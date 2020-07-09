Светлана Чупшева: «Результаты Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – это настоящий прорыв!»

9 Июль 2020 2020-07-09T18:11:00+03:00

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Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева прокомментировала вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестиционного рейтинга регионов:

«Результаты Нижегородской области можно назвать настоящим прорывом. Беспрецедентные усилия региональной управленческой команды оправдались в полной мере и нашли свое отражение в инвестиционном рейтинге регионов. Рост произошел по большинству показателей, но особенно он заметен в улучшении работы институтов для бизнеса».

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ИСТОЧНИК KP.RU