Нижегородская прокуратура проводит горячую линию для мигрантов

9 Июль 2020 2020-07-09T14:50:39+03:00

Сообщить о нарушении прав можно в течение рабочего дня 10 июля

Изменить размер текста: A A

10 июля с 09.00 до 16.45 прокуратура области проведет горячую линию по вопросу соблюдения прав иностранных граждан и лиц без гражданства.

Если вы являетесь иностранными гражданами или лицами без гражданства, чьи права нарушены, либо обладаете сведениями о нарушении прав иностранных граждан или лиц без гражданства, можно заявить о проблеме в прокуратуру области по телефону 414-22-20.

Напомним, в середине июня появилось сообщение о бунте в сормовском спецприемнике, в котором содержатся выходцы из стран ближнего зарубежья. Некоторые мигранты находятся в Центре временного содержания иностранных граждан более полугода. И с каждым днем в комнатах учреждения становится все теснее.

На видео, снятом одним из мигрантов, показана прогулка обитателей спецприемника в Сормове. Люди взбунтовались и отказались возвращаться в камеры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU