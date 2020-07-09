Нижегородская прокуратура проводит горячую линию для мигрантов
10 июля с 09.00 до 16.45 прокуратура области проведет горячую линию по вопросу соблюдения прав иностранных граждан и лиц без гражданства.
Если вы являетесь иностранными гражданами или лицами без гражданства, чьи права нарушены, либо обладаете сведениями о нарушении прав иностранных граждан или лиц без гражданства, можно заявить о проблеме в прокуратуру области по телефону 414-22-20.
Напомним, в середине июня появилось сообщение о бунте в сормовском спецприемнике, в котором содержатся выходцы из стран ближнего зарубежья. Некоторые мигранты находятся в Центре временного содержания иностранных граждан более полугода. И с каждым днем в комнатах учреждения становится все теснее.
На видео, снятом одним из мигрантов, показана прогулка обитателей спецприемника в Сормове. Люди взбунтовались и отказались возвращаться в камеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU