2020-06-16T17:19:35+03:00
Общество

Нелегальные мигранты заявили, что больше полугода не могут выбраться из спецприемника в Нижнем Новгороде

Прокуратура пообещала проверить информацию о якобы нечеловеческих условиях содержания иностранцев в Сормове [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Нелегальные мигранты никак не могут вернуться домой.Нелегальные мигранты никак не могут вернуться домой.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Вечером 15 июня в соцсетях появилось сообщение о бунте в сормовском спецприемнике, который устроили выходцы из стран ближнего зарубежья. Некоторые мигранты находятся в Центре временного содержания иностранных граждан более полугода. И с каждым днем в комнатах учреждения становится все теснее.

- Как нам сообщил наш источник, сейчас там находится порядка 80 человек - это граждане Таджикистана, Туркменистана, Армении. Все они ожидают депортации, но границы на замке, - сообщается в паблике «Типичный Нижний». - Люди говорят, что им просто тесно в камерах. В одной маленькой комнатенке там находится четыре-шесть человек.

На видео, снятом одним из мигрантов, показана прогулка обитателей спецприемника в Сормове. Люди взбунтовались и отказались возвращаться в камеры.

Днем 16 июня на информацию, опубликованную в соцсетях, отреагировала областная прокуратура. Как сообщается на сайте ведомства, уже организована проверка по факту возможного нарушения прав иностранцев, пребывающих в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят условия содержания мигрантов, а также качество медпомощи, которую им там оказывают. Кроме того, предстоит выяснить, хорошо ли кормят обитателей спецприемника и как выстроена работа с судебными приставами.

- В случае выявления нарушений законодательства органами прокуратуры будут приняты меры, направленные на их устранение и восстановление прав граждан, - пообещали в прокуратуре Нижегородской области.

Нелегальные мигранты устроили бунт в сормовском спецприемнике.Видео: https://vk.com/typical_nn

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородский академический театр драмы возобновляет репетиции
Нижегородская прокуратура проверит жалобы мигрантов
Нижегородцам предлагают в онлайн-формате выбрать территории для благоустройства
Нижегородец без причин ударил пожилую соседку ножом
В районе деревни Ольгино вводится ограничение движения
В Выксе снят карантин по коронавирусу
Соломон Апоян: «На избирательных участках 1 июля будут приняты все меры безопасности»
Наталья Смотракова: «Поправки в Конституцию позволят обеспечить качество и доступность медицинской помощи в любом уголке страны»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 16 июня 2020 года: В Канавине почти 1,2 тысячи заболевших
Дмитрий Орлов: «Электронное голосование - технология будущего»
Вырубка деревьев под McDonald’s в Советском районе вызвала недовольство жителей
Глеб Никитин заговорил о переходе на второй этап снятия ограничений
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 июня 2020 года составляет 7013 человек
Прокурор Нижегородской области ответит на вопросы предпринимателей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
В Балахнинском районе будет построен новый Дом культуры
Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается ясная и солнечная погода
Федерация отозвала субсидию на строительство Ледового дворца на Стрелке
Организации, возобновившие работу после карантина, попали на «Карту жителя Нижегородской области»
Нижегородский кардиоцентр имени Королева возобновит плановый прием пациентов с 1 июля
Нижегородская область потратит более трех миллионов рублей на массовые торжества в Дивееве
Житель Канавина попытался убить соседа горлышком от стеклянной бутылки
Нижегородское правительство выделит более 100 миллионов рублей на поддержку предприятий НХП
Марина Еминцева: «Все вносимые в Конституцию изменения своевременны и актуальны»
Нижегородские приставы возобновляют прием
Нижегородское «Торпедо» и подмосковый «Витязь» обменялись игроками
Строительство развязки в Сормове начнется до конца лета
ПСБ и ВШЭ при поддержке Минобороны РФ провели первое в России онлайн-обучение действующих военнослужащих
Ремонт восточного подъезда к Нижнему Новгороду планируют завершить к концу августа