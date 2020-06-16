Нелегальные мигранты заявили, что больше полугода не могут выбраться из спецприемника в Нижнем Новгороде

Вечером 15 июня в соцсетях появилось сообщение о бунте в сормовском спецприемнике, который устроили выходцы из стран ближнего зарубежья. Некоторые мигранты находятся в Центре временного содержания иностранных граждан более полугода. И с каждым днем в комнатах учреждения становится все теснее.

- Как нам сообщил наш источник, сейчас там находится порядка 80 человек - это граждане Таджикистана, Туркменистана, Армении. Все они ожидают депортации, но границы на замке, - сообщается в паблике «Типичный Нижний». - Люди говорят, что им просто тесно в камерах. В одной маленькой комнатенке там находится четыре-шесть человек.

На видео, снятом одним из мигрантов, показана прогулка обитателей спецприемника в Сормове. Люди взбунтовались и отказались возвращаться в камеры.

Днем 16 июня на информацию, опубликованную в соцсетях, отреагировала областная прокуратура. Как сообщается на сайте ведомства, уже организована проверка по факту возможного нарушения прав иностранцев, пребывающих в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят условия содержания мигрантов, а также качество медпомощи, которую им там оказывают. Кроме того, предстоит выяснить, хорошо ли кормят обитателей спецприемника и как выстроена работа с судебными приставами.

- В случае выявления нарушений законодательства органами прокуратуры будут приняты меры, направленные на их устранение и восстановление прав граждан, - пообещали в прокуратуре Нижегородской области.

Нелегальные мигранты устроили бунт в сормовском спецприемнике.Видео: https://vk.com/typical_nn

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