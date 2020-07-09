Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июля 2020 года: Число заболевших в Автозаводском районе перевалило за две тысячи человек

9 Июль 2020 2020-07-09T13:46:22+03:00

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По данным на 9 июля 2020 года, общее число зараженных в Нижегородской области составляет 19 465 человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 224 новых случая заражения. Почти половина всех зараженных коронавирусом нижегородцев проживают на территории Нижнего Новгорода – 9 371 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наибольшее число зараженных коронавирусом насчитывается в Автозаводском районе – 2160 человек, - говорится в сообщении. – На втором месте числится Ленинский район – 1531 человек. И, наконец, замыкает тройку лидеров этого рейтинга Канавинский район – 1464 человека.

При этом в 32 районах Нижегородской области новых случаев заражения не выявлено. Одновременно с этим растет число выздоровевших – сейчас их доля составляет почти 70% от числа всех зараженных. Только за последние сутки из больниц были выписаны с отрицательными результатами анализов 433 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU